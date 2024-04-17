Forbes: Посол РФ лично предупредил Илона Маска о ядерном ударе 5 17.04.2024, 8:20

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Миллиардер озвучил, при каком условии.

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону, что был лично предупрежден об угрозе ядерного удара по Украине. Об этом 16 апреля сообщили в издании Forbes.

По словам Маска, предупреждение озвучил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат сообщил, что «нападение» Украины на временно оккупированный Крым приведет к применению окончательного оружия.

«Посол прямо сказал ему, что украинская атака на Крым приведет к ядерному ответу», — передал Айзексон.

Маск заявил, что эскалация в Украине «может привести к ядерной войне — с частичной ответственностью Starlink». Он объяснил биографу, что украинские производители разработали эскадру роботизированных беспилотных подводных лодок, «наполненных взрывчаткой». Эти дроны, по информации предпринимателя, способны автономно пересечь Черное море и устроить засаду флоту РФ.

Отмечается, что в Украине перепроектировали спутниковую систему Starlink от SpaceX, чтобы разработать передовую навигационную технологию для управления этими лодками во время секретной миссии. Когда же оказалось, что в окрестностях Крыма выключено покрытие Starlink, Киев якобы «умолял» Маска активировать его и получил отказ.

Маск в Twitter (новое название соцсети — X) предупредил президента Владимира Зеленского, что «попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, провалу и риску ядерной войны». Российского же посла миллиардер заверил, что «Starlink использовался только в оборонительных целях».