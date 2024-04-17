СМИ: В мае могут закрыть еще один пункт пропуска на границе Беларуси и Литвы 1 17.04.2024, 8:24

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Пункт пропуска «Шальчининкай» («Солечники», с белорусской стороны «Бенякони») на границе Литвы и Беларуси могут закрыть в начале мая. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослава Белоусова.

Специалист уточняет, что сейчас срок ожидания для грузовиков в очереди на границе с Литвой на пограничных переходах «Каменный Лог»/«Мядининкай» («Медники») и «Бенякони»/«Шальчининкай» на въезд в Беларусь составляет 5-6 дней, на выезд — около 20 дней.

В очереди на пункте пропуска белорусско-польской границы «Козловичи»/«Кукурыки» на въезд в Беларусь фуры стоят 14-17 дней, на выезд — 1-2 дня.

Из-за таких задержек на границе с ЕС ставки фрахта в международных автоперевозках выросли вдвое, сообщает руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко.

В августе 2023 года литовцы закрыли пункты пропуска «Шумск» («Шумскас», с белорусской стороны «Лоша») и «Тверяч» (Тверячус, с белорусской стороны «Видзы»»,

В марте были закрыты «Райгород» («Райгардас», с белорусской стороны «Привалка») и «Лаворишки» («Лаворишкес», с белорусской стороны «Котловка»).

Таким образом на белорусско-литовской границе останется один пункт пропуска: «Мядининкай» («Медники», с белорусской стороны «Каменный Лог»).

На латвийской границе действует один пункт пропуска, с польской один пункт для легковых автомобилей и автобусов и один пункт пропуска для грузового транспорта.