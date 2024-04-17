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В Индии ликвидировали в перестрелке 29 боевиков-маоистов

  • 17.04.2024, 8:27
  • 1,224
В Индии ликвидировали в перестрелке 29 боевиков-маоистов

Что происходит?

Силы безопасности в центральном штате Чатисгар в Индии убили по меньшей мере 29 маоистских боевиков во время перестрелки в горах. Во время боя были ранены несколько представителей сил безопасности. На месте событий в районе Канкера продолжается поисково-спасательная операция.

Это может стать крупнейшей по числу убитых маоистов операцией на территории Индии, пишут местные издания и добавляют, ссылаясь на полицию, что «поиск тел убитых продолжается».

Последний раз 30 маоистов были убиты во время операции в 2016 году. А в 2021 году был ликвидирован главный лидер индийских боевиков-коммунистов Милинда Тельтумбду вместе с еще 25 маоистами.

Спецоперацию в районе Канкер проводили из-за местных выборов. Район 26 апреля будет голосовать на втором из семи этапов выборов. Однако маоисты, придерживающиеся идеологии печально известного лидера Китая Мао Цзэдуна, ведут здесь партизанскую борьбу и, в частности, обещают свои акции на выборах.

Индийские маоисты десятилетиями ведут партизанскую борьбу против правительства, особенно в центральной и восточной Индии, что приводит к периодическим столкновениям и потерям с обеих сторон. В полиции заявили, что получили сообщение об обещанных акциях маоистов в этом районе и начали рейд, приведший к перестрелке.

Кроме тел, был найден полевой лагерь боевиков, где были обнаружены и изъяты несколько видов самодельного оружия и боеприпасов, в частности, взрывчатка и «адские машинки», то есть самодельные бомбы.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах во время предвыборной кампании в Чатисгаре пообещал ликвидировать всех коммунистов-террористов в штате в течение трех лет.

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