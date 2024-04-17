Белорус попытался ускорить ремонт своей улицы, но рассердил соседей и накликал милицию 17.04.2024, 8:31

Вот что он сделал.

Житель Каменца попытался ускорить ремонт разбитого участка своей улицы, перекрыв дорогу колючей проволокой и повесив самодельный плакат с запретом на проход и проезд. Однако это возмутило соседей, а милиция потребовала убрать конструкцию. Из-за чего возник конфликт, написало издание kamenec.by.

Плохое состояние дороги обернулось спорными мерами, которые пришлось предпринять жителю Каменца Андрею для защиты своего участка от подтопления ливневыми водами. Дом, в котором он живет, расположен на перекрестке улиц Сергея Вирко и Мелиораторов. «Проблемный» участок, вокруг которого и разгорелся сыр-бор, — это самый низ улицы Мелиораторов. Года полтора назад здесь выполнялись работы по строительству распределительного газопровода к кварталу индивидуальной жилой застройки в Комаровщине, дорогу после себя подрядная организация оставила в самом неприглядном состоянии.

У Андрея затопило двор, гараж и сараи — после сильных дождей сюда прямым ходом шла вода с улицы. Он показал переписку с разными инстанциями: там проблему признают и обещают выполнить ремонт дороги, как только появится возможность. Но время идет, а возможности все не появляются.

В конце концов, чтобы оградить себя от затопления, каменчанин за свои средства завез, по его словам, 180 тонн песка, подняв таким образом часть улицы, непосредственно примыкающую к его участку. Посередине улица по-прежнему не проезжая. Машины начали ездить именно по этой сухой стороне, разбивая и ее, что по понятным причинам жильцов дома не устраивает.

Между тем участок улицы, о котором идет речь, находится в таком состоянии, что Каменецкое ЖКХ по согласованию с ГАИ решило вообще на время закрыть его для движения. Около двух месяцев назад с обеих сторон его перекрыли турникетами и установили «кирпич» — знак, что проезд запрещен. Люди могли проходить, велосипеды тоже. Но потом, рассказывает Андрей, кто-то передвинул турникет и машины опять пошли напрямую, потому что объезжать за квартал кому-то показалось далеко.

А буквально на днях кто-то вообще опрокинул всю преграждающую конструкцию. Тогда Андрей перекрыл дорогу с помощью колючей проволоки, повесив еще и самодельный плакат, предупреждающий: аварийно-опасный участок, проход и проезд запрещен. Это вызвало недовольство уже у тех, кто привык здесь ходить.

В итоге приехала милиция и велела Андрею проволоку снять и проход для людей и велосипедов открыть.

Проблему обещают решить в ближайшее время. Как объяснил директор КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» Павел Заграй, в течение двух месяцев коммунальники искали подрядную организацию для работ, но теперь подрядчик определился и до 1 мая улицу планируется заасфальтировать.