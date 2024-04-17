«Бывалый» и НАТО в Арктике Телеграм-канал «СерпомПо»

17.04.2024, 8:37

Какая неожиданность.

Заместитель министра иностранных дел России Грушко – человек бывалый, один из оголтелых рупоров т.н. «внешней политики» после 24 февраля.

Позднее мы узнаем, как принималось это решение, кто и какое мнение высказывал, кто о нем вообще знал. Но, скорее всего, таких, как Грушко, руководство не спрашивало и никак не информировало. Замминистра какой-то. Подумаешь. Их там держат за обслугу – что прикажут, то исполняют. Такие они и есть – люди без совести, без чести, с одним служебным рвением. Вот и Грушко активно включился «в работу» после 24 февраля. В отставку не ушел.

Вчера Грушко сообщил:

«Прием Финляндии и Швеции в НАТО будет повышать уровень амбиций альянса на Севере, в Арктическом регионе, поэтому это будет сопровождаться не только формированием дополнительных возможностей и размещением на территории Финляндии и Швеции дополнительных сил и средств, уплотнением учений, но и созданием соответствующих командно-штабных цепочек».

Какая неожиданность. Кто мог такое предполагать накануне 24 февраля? Правда, геноссе Грушко? У вас же «все по плану, строго по плану».

Это же вы, Грушко, совместно с такими же сервильными «дипломатами» (Лавров, Рябков, Антонов, Келин и др.) под руководством Путина, «за ручку» привели Финляндию и Швецию в НАТО. Вы все это устроили, вы за это ответственны. Теперь, конечно, последствия.

Ничего хорошего в расширении военных блоков нет. И в милитаризации тоже. Но начинать, конечно, всегда следует с главного – человеческой катастрофы огромных масштабов, начатой 24 февраля.

И другая политика возможна. И мир возможен. Только договариваться о нем должны не такие, как Грушко. Эти пусть уходят прочь. Вон.

Телеграм-канал «СерпомПо»