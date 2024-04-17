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Самый дешевый электрокар Cadillac показали изнутри

  • 17.04.2024, 8:40
Самый дешевый электрокар Cadillac показали изнутри

Салон премиального бренда выполнили в интересном стиле.

Новый кроссовер Cadillac Optiq 2025 модельного года показали на новых фото. На этот раз – изнутри. Салон самого дешевого электрокара премиального бренда выполнили в современном стиле.

Электрический кроссовер Cadillac приближается к рыночному дебюту вместе с еще одной моделью в рамках стратегии полного перехода американского бренда на электромобили к 2030 году. Свежие детали о новинке сообщает Carscoops.

На фото ранее уже показывали грядущий электрокар. На свежих изображениях – в том числе салон Cadillac Optiq.

Автомобиль выполнен в актуальном стиле для электрокаров компании. При этом новый Optiq окажется самым дешевым из них.

Длина Optiq – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм. Автомобиль крупный и должен получиться вместительным.

Цены еще не объявлены, однако известно, что автомобиль базируется на электромобиле Buick Electra E5. Тот стоит от 30 500 до 40 500 долларов. Но Cadillac в иерархии брендов General Motors позиционируется выше Buick, поэтому стартовая цена в $40 000 – реалистичный вариант. Другие подробности станут известны позже.

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