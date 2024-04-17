Российские пропагандисты опозорились, выдав удмуртов за «канадских наемников» 6 17.04.2024, 9:09

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«Перепутали» флаг и герб.

Российский пропагандистский телеканал выдал флаг и герб Удмуртии за знаки различия «канадских наемников», воюющих в составе ВСУ.

В выпуске новостей «Первого канала» показали сюжет военкора Гусейна Гусейнова с фронта. В нем он подходит к бойцу, собирающему трофеи.

Он демонстрирует корреспонденту российские и украинские шевроны, найденные после штурма.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов Плюс».

Российские пропагандисты заявили, что «присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет».

Момент с шевронами транслировался только в выпуске, вышедшем для трансляции на дальневосточные регионы.

Впоследствии его вырезали и при показе в центральной части России его уже не было.