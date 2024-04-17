Тимановская рассказала, как ее не сразу впустили в США 17.04.2024, 10:19

Кристина Тимановская

Спортсменку отправили на допрос.

Во время прилета в США легкоатлетку Кристину Тимановскую не сразу впустили в страну. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

- Мой первый раз в США. Было много стресса, и я думала, что меня отправят обратно, — пошутила она.

Тимановская рассказала в соцсети, что ее на паспортном контроле не пропустили, а отправили с офицером в пункт допроса. Поводом стали визы США, полученные ею ранее:

«Все из-за того, что у меня было раньше две визы в белорусском паспорте, и я ими не воспользовалась. Спрашивали, почему так, а также были вопросы, когда и почему получила другое гражданство».

Допрос длился 20 минут, после чего спортсменку впустили в США. По ее словам, два офицера узнали ее и пожелали успешных стартов.

Тимановская прилетела на сбор в Майами в составе польской сборной для эстафеты 4×100 м. Команда Польши в начале мая выступит на соревнованиях в Нассау (столица Багамских островов). Этот турнир будет отбором на Олимпиаду в Париж.