СМИ: Израиль решил ответить на атаку Ирана ударами по ядерным объектам 17.04.2024, 10:24

И площадкам для запуска ракет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответным ударом по Ирану, но пока не выбрала для него время, рассказали The Jerusalem Post осведомленные источники.

По их данным, варианты ответа предполагают нанесение ударов по иранским ядерным объектам, а также удары по базам и площадкам запуска беспилотников и баллистических ракет. Также рассматриваются санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и масштабная кибератака.

Как уточнили собеседники издания, не исключено, что ЦАХАЛ применит комбинацию этих вариантов. При ограниченном ответе израильские силы могут сконцентрироваться на конкретных лицах из числа высокопоставленных офицеров КСИР и их союзников. Вероятно, что ВВС Израиля «будут задействованы против чрезвычайно важной цели», отметила The Jerusalem Post.

Накануне, 16 апреля начальник Генерального штаба Герци Халеви во время посещения батареи ПВО Arrow 136-го батальона заявил, что Израиль проводит «политику тыла», чтобы «хотя бы на этой пасхальной неделе дать гражданам жить почти как обычно». Это заявление может быть отвлекающим маневром, чтобы «усыпить бдительность» Тегерана, пишет издание.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна подверглась более чем 500 воздушным атакам. По израильской территории было выпущено около 120 баллистических ракет, 170 беспилотников и 30 крылатых ракет.

Иран впервые напрямую нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате произошедшего несколько человек погибли, в том числе дипломаты и военные, среди которых — генералы КСИР Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна ответит на атаку Ирана «с умом, а не интуитивно». «Им нужно находиться в состоянии стресса, так же, как они заставили нас испытывать стресс», — отметил Нетаньяху.