Посуточные квартиры в Беларуси: сколько стоят и в каких городах самые дорогие? 17.04.2024, 10:26

2,898

Анализ рынка.

«Куфар Недвижимость» проанализировал объекты своего сервиса онлайн-бронирования жилья в Беларуси и выяснил, какие квартиры стоят дороже всего. Все объявления относятся к городам с большим туристическим потоком.

В Бресте стоимость квартир достигает 150 рублей за сутки. В Гродно она стремится к 300 рублям. А самая дорогая квартира в Минске и по всей Беларуси стоит 600 рублей за сутки, находится она на проспекте Независимости.

Можно отметить, что по самым высоким ценам предлагается жилье преимущественно с классическим ремонтом, в живописных локациях и в шаговой доступности от достопримечательностей. Квартиры в новостройках в таком ценовом диапазоне в указанных городах не сдаются.