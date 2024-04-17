Крупнейший банк Китая отказался принимать юани из России 2 17.04.2024, 10:31

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Ситуация для РФ резко ухудшилась.

Крупнейший банк Китая ICBC, а также еще три кредитных организации — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China — перестали принимать платежи из России в юанях, рассказали «Известиям» источники в российском бизнес-сообществе.

По их словам, ситуация резко ухудшилась в конце марта — порядка 80% транзакций стали возвращаться отправителям. Сегодня перевести юани в Китай — большая проблема, из-за чего импорт оборудования в апреле оказался затруднен, отметил один из собеседников издания.

В незначительном объеме платежи проходят через небольшие китайские финансовые организации, уточнил другой источник. Но и они начинают следовать примеру крупных банков и вводят ограничения, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Уходящие в Китай платежи сначала долго висят, потом клиента просят заполнить дополнительные анкеты, начинается проверка, затем приходит отказ в проведении операции без объяснения причины, поведал Разумовский.

Информацию подтвердил генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) Алексей Егармин. По его словам, особенно усложнились расчеты за промышленные товары, но платежи за потребительские продукты пока еще проходят.

Новые ограничения связаны с риском вторичных санкций со стороны США, напоминает гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он подчеркнул: несмотря на дружбу России с Китаем, китайские банки не собираются идти на конфронтацию с западными регуляторами.

Проблемы с расчетами начались в конце декабря 2023 года — после того как президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить вторичные санкции против компаний и финансовых организаций третьих стран за сотрудничество с Россией.

Сначала китайские банки отказались принимать платежи из России в долларах, поскольку они отслеживаются США. Но уже в январе несколько кредитных организаций отказались от транзакций в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Nongbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно).

Также Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли операция с самопровозглашенными «ЛНР», «ДНР», Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Кроме того, банк уточнял, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам.

На фоне риска вторичных санкций расчеты с Россией также ограничили Турция и ОАЭ. Одновременно с этим платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками в две–три недели.