«Она стала мутного желтого цвета»: что за странности с водой в минской «Новой Боровой»? 1 17.04.2024, 11:06

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В чатах микрорайона неспокойно.

В чатах «Новой Боровой» в Минске неспокойно: пару дней назад жильцы микрорайона стали присылать десятки сообщений о том, что вода из крана стала похожа на дождевую воду в луже.

— Вода начала ухудшаться около недели назад. 16 апреля, когда ее цвет стал желто-коричневый, нам сообщили, что пить воду не стоит, — пишет «Онлайнеру» одна из читательниц.

По словам жильцов «Новой Боровой», в диспетчерской «Минскводоканала», на балансе которого находится микрорайон, разводят руками и не говорят о какой-либо аварии.

— Ответ был один: с их стороны поломок нет, разбирайтесь с застройщиком. При этом жители «Новой Боровой» продолжали пить, употреблять в пищу, мыться водой и подвергать здоровье риску, — говорит читатель.

С его слов, новоселы не раз обращались в обслуживающую организацию: «Отвечали, что пожарная часть в Копище сливает воду, промывает оборудование, поэтому страдает питьевая вода. Кроме того, были отсылки на то, что это просто авария».

— Непонятно, что мы потребляем. Никто толком ничего не говорит. Девелопер отсылает к «Минскводоканалу». «Минскводоканал» утверждает, что с их стороны «все в порядке». Проблема не решается, — говорит читатель.

«На фото — магистральный фильтр, который заменили один день назад», — пишет читатель

Мы обратились в А-100, но в компании сказали, что сети эксплуатирует «Минскводоканал».

К слову, на сайте сайте «Минскводоканала» нет информации о проводимых работах или авария. Отправили запрос в организацию с просьбой прояснить ситуацию, как только получим ответ, сразу его опубликуем.