В Одессе прогремел мощный взрыв 1 17.04.2024, 11:07

5,052

Россияне атаковали город баллистикой.

Взрыв в Одессе прогремел утром в среду, 17 апреля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает «Суспільне».

По словам местных жителей, в городе было слышно один мощный взрыв.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 9:29. Также тревога была объявлена в восточных, центральных и северных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Россия атаковала Чернигов утром

Утром 17 апреля воздушную тревогу объявляли в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов ракетами.

В Чернигове во время тревоги раздались взрывы. Позже местные власти подтвердили, что россияне ударили по городу.

Как отмечает ОВА и мэрия, оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову. Был «прилет» по социальному объекту. В результате атаки есть жертвы и раненые.