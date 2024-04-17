«Тем, кто приехал после февраля 2022-го, ВНЖ не продлевают» 17.04.2024, 11:18

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Белорусского айтишника выселили из Турции.

Известный белорусский тестировщик, преподаватель Артем Русов рассказал «Нашей ниве» , что ему не продлили вид на жительство в Турции. Он жил там с момента, как в Украине началась война. Из Беларуси же уехал в 2021-м. Теперь он снова был вынужден паковать чемоданы и ехать в Грузию.

«Дали 10 дней на то, чтобы уехать»

Артем почти два года прожил в турецком городе Кушадасы, работал на себя и на физических лиц, не в найме.

Говорит, что очень привык к стране. До апреля 2024 года у него не было проблем с документами: так называемый туристический ВНЖ по поручительству (с рекомендацией местного турка) ему продлевали три раза подряд — один раз в год и два — на полгода.

«В этот раз мы подали заявление на продление как обычно, за неделю до окончания ВНЖ. Документы взяли, мы оплатили пошлину (60 долларов за нее + 30 долларов страховка). Обычно в нашем городе это был знак, что все должно быть хорошо. Однако через неделю нас попросили прийти в местную миграционную службу, ознакомили с отказом, вернули деньги и дали 10 дней на то, чтобы выехать».

По словам собеседника, в миграционной службе им сказали, что отказывают всем по туристическому ВНЖ, кто первый раз оформлял документ позже февраля-марта 2022-го.

«В самих бумагах написано, что мы не соответствуем требованиям закона 6458 (Закон об иностранцах и международной защите), но каким конкретно — в документе не упоминается. Нужно понимать, что в стране существует такое понятие, как «турецкий рандом». Многие моменты законодательства трактуются органами управления городов и провинций по-разному».

В миграционной службе Артему сообщили, что после отказа он имеет право подаваться на ВНЖ снова через три месяца.

«Можно пытаться получать студенческий или рабочий ВНЖ, но они требуют обязательной визы перед этим, которую нужно получить в другой стране», — комментирует Артем.

Собеседник говорит, что в его городе — «сплошные отказы» по подобным причинам. Проблема затронула белорусов и в других городах.

Журналисты связались с еще двумя белорусами, которые оказались в подобной ситуации в Турции. Формулировка отказа в продолжении ВНЖ — такая же, как у Артема.

«Я знаю, что кто-то пытается переподаться в других городах. Кто-то подает апелляцию, ждет судов, но это не мой вариант: нужно двигаться дальше».

По мнению Артема, такие несправедливые решения имеют политический оттенок:

«В Турции сейчас кризис. И тот же рост цен на аренду, например, пытаются повесить на иностранцев, но не на безумную инфляцию».

Журналисты обратились за комментарием в миграционные турецкие органы и организации, которые помогают иностранцам с легализацией.

«С марта 2022 года для туристического ВНЖ нужно больше доказательств»

В Консультационном центре для иностранных граждан (Foreign Citizens Advice Centre) нам рассказали, что с марта 2022 года те, кто подает заявку на получение вида на жительство на основании туризма, должны подавать больше доказательств своей туристической деятельности — например, билеты на самолет и бронь гостиниц.

«Эти правила распространяются на всех, и никакие конкретные национальности здесь не выделяются. В этом случае отказ на ВНЖ означает, что заявитель не соответствует требованиям к конкретному виду на жительство», — рассказали в организации, не ответив, почему раньше этот самый человек с таким же пакетом документов ВНЖ получал, а сейчас ему отказали. «Иностранец может подать апелляцию на решение об отказе, но не может оставаться в Турции до рассмотрения апелляции».

В Консультационном центре также отметили, что в Турции существуют и другие пути получения ВНЖ: «Человек может купить недвижимость, или получать государственную пенсию, или инвестировать в Турцию, а также воспользоваться некоторыми другими возможностями, включая подачу заявления на получение разрешения на работу».

Из этого списка последняя опция теоретически могла подойти Артему, но он снова подчеркивает: «Проблема в том, что тот же рабочий ВНЖ делается из-за рабочей визы в другой стране, а в Беларусь возвращаться я не планирую для этого по понятным причинам. А работы для айтишников в самой Турции нет, особенно для иностранных».

Также недавно стало известно, что Турция запустила свою программу виз для «цифровых кочевников». Из обязательных требований: подтверждение удаленной работы и ежемесячная зарплата от трех тысяч долларов США.

«Думаю двигаться в сторону ЕС или США»

Артема огорчает положение белорусов в сегодняшнем мире: «Мы и не русские, и не украинцы. Многие программы поддержки для нас недоступны (в странах Азии — тем более), а кто-то считает нас пособниками террора. В Турции, например, многие нас не воспринимают как отдельную страну, а по умолчанию считают Россией.

В марте 2022-го меня не пустили в Польшу из Украины, сказав, что я могу возвращаться в Беларусь, там войны нет. Позже я хотел получить визу по программе PBH, но, как только начал прорабатывать вопрос, ее закрыли.

Сейчас я поехал в Грузию. Но понимаю, что это не страна для ПМЖ, а временное убежище. Думаю двигаться в сторону ЕС или США в будущем».