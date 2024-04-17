В Самаре уничтожен российский вертолет Ми-8 за $15 миллионов 17.04.2024, 11:32

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На аэродроме «Кряж».

Сегодня, 17 апреля, на аэродроме «Кряж», который расположен в Самаре Российской Федерации, уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как отмечает разведка, россияне использовали вертолет в войне против Украины. В частности, враг перевозил в нем оружие и личный состав.

Стоимость Ми-8 колеблется от 10 до 15 млн долларов.