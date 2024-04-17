Лукашисты снова потратили деньги белорусов на акции упадочных госпредприятий 17.04.2024, 11:34

Речь идет про три предприятия Гомельской области.

Белорусское «правительство» в очередной раз потратило деньги налогоплательщиков на акции неэффективных госпредприятий. На поддержку трех предприятий Гомельской области в прошедшем году было выделено 17,6 млн BYN. Подобное происходит уже 5 лет подряд. «Флагшток» рассказывает, кто и сколько бюджетных средств освоил за последнюю пятилетку.

10 апреля 2024 года совмин принял постановление № 265, которое предусматривает увеличение доли государства в уставных фондах акционерных обществ на сумму государственной поддержки, которую они получили из республиканского бюджета в 2023 году. Подобное постановление принимается уже пятый год подряд. Изначально оно затрагивало 11 предприятий: 3 стеклозавода, 3 производителя цемента и 5 деревообрабатывающих предприятий. В этом году в перечне осталось 7 предприятий, из которых 3 расположены в Гомельской области.

Наибольший объем господдержки за последние пять лет получил Светлогорский ЦКК. Объем выкупленных акций предприятия в счет полученного госфинансирования за это время составил более 170 млн BYN (12,4 млн BYN в 2023). В 2021 году, когда Светлогорский ЦКК в последний раз публиковал финансовую отчетность, объем господдержки более чем в два раза превышал сумму налогов и сборов, уплаченную предприятием. По сути завод являлся для белорусского налогоплательщика таким же дотационным предприятием, как, например, больницы или школы. Только в отличие от социальных учреждений эффект от работы предприятия был отрицательным. Местные жители вынуждены жить с неприятным запахом от производства беленой целлюлозы.

Светлогорский райисполком анонсировал общественные обсуждения создания комплекса деревообрабатывающих предприятий на территории Светлогорского ЦКК. Новый инвестиционный проект тесно связан с нашумевшим строительством завода беленой целлюлозы, который до сих пор не вышел на проектные показатели.

Почти 50 млн BYN (5 млн BYN в 2023) бюджетных средств за последние пять лет осело в ОАО «Гомельстекло». В это время предприятие несло огромные убытки, которых впервые удалось избежать лишь в 2022 году.

За последние пять лет государство увеличило долю в уставном фонде ОАО «Гомельдрев» более чем на 10 млн BYN (0,129 млн BYN в 2023). Предприятие является одним из пионеров модернизации в Беларуси. Она здесь проводится, начиная с 2006 года, но успеха не имела. Успешным для предприятия оказался лишь 2021 год, когда из-за пандемии COVID-19 резко увеличился спрос на продукцию белорусской деревообработки.

Но уже через год белорусская деревообработка оказалась под санкциями. С тех пор ОАО «Гомельдрев» финансовую отчетность не публикует.