ВСУ ликвидировали колонну техники РФ во время штурма под Работино 17.04.2024, 11:40

Все уничтожили еще на подходе артой.

Российские оккупанты не оставляют попыток вернуть утраченные позиции в районе Работино в Запорожье. Бойцы ВСУ отбили очередной штурм россиян на бронетехнике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале «Офицер+» лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» со ссылкой на слова бойца 65-й бригады.

«Обстановка стабильно напряженная, чуть восточнее Работино россияне проводили штурм силами 5 БМД и 5 БТР. Все уничтожили еще на подходе артой. Пехоту добили сбросами», — рассказал военный.

Боец добавил, что на их участке фронта у них значительно увеличилось количество ночных «Мавиков» и ночных FPV-дронов, что уже сказывается на линии фронта под Работино.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 17 апреля сообщалось, что на Ореховском направлении российские оккупанты 4 раза атаковали позиции украинских воинов в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.