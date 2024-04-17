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Новый мощный электрокар Audi на базе Porsche показали на первых официальных фото

  • 17.04.2024, 11:54
Новый мощный электрокар Audi на базе Porsche показали на первых официальных фото

Новая батарея позволила увеличить запас хода.

Опубликованы официальные фото Audi e-tron GT 2025. Электрический седан пройдет обновление вслед за собратом Porsche Taycan и дебютирует в этом году. Первые его подробности раскрыли на официальном сайте Audi, отмечает «Фокус».

Новый Audi e-tron GT не слишком изменится внешне. У седана новые бамперы с увеличенными воздухозаборниками, иной дизайн передней части и измененный диффузор. Также обращают на себя внимание карбоновые диски с оптимизированной аэродинамикой.

Салон Audi e-tron GT показали на фото лишь частично. Как и Porsche Taycan, электрокар может получить улучшенные дисплеи на передней панели и отдельный экран для пассажира.

Силовые установки Audi e-tron GT держат в секрете. Известно, что электромобиль станет мощнее: отдача силовой установки в варианте RS превысит 650 л.с., однако у модели не будет 950-сильной версии вроде Porsche Taycan Turbo S.

Седан Audi оснастят новой пневмоподвеской. Также ожидается, что емкость аккумуляторной батареи вырастет до 105 кВт∙ч, что увеличит запас хода Audi e-tron GT. Пиковая мощность зарядки вырастет до 320 кВт.

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