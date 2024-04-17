Минчанин получил штраф за непройденный техосмотр там, где не ожидал 4 17.04.2024, 12:03

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«Печальный финансовый опыт».

О том, что попасться на камеру фотофиксации можно не только за нарушение скоростного режима, но и за отсутствие техосмотра, водители знают уже давненько. Поначалу ходили слухи, что это взаимосвязанные истории: попался за превышение — проверят и техосмотр.

Но еще летом прошлого года сомнения отпали: есть камеры, которые мониторят именно ТО, поэтому «письмо счастья» может получить и тот водитель, который слишком быстро не ездил. Такое письмо, в частности, получил читатель «Онлайнера» Вадим, причем попался он там, где никак не ожидал.

— Оказывается, на улице Веры Хоружей в Минске есть камера, которая считывает непройденный техосмотр. Расположена она возле ТЦ «Силуэт». Скорее всего, работает она по вторникам в первой половине дня. Потому что недавно получил еще одно SMS-оповещение о «письме счастья», а проезжал там же во вторник. Такие дела с печальным финансовым опытом, — отметил автомобилист.

Постановление, которое получил Вадим, не оставляет сомнений относительно места: Минск, улица Веры Хоружей, вблизи д. 1а, ТЦ «Силуэт». К оплате — 20 рублей.

Ранее попадались «письма счастья» с камеры на улице Богдановича, вблизи улицы Зыбицкой, с улицы Немиги, вблизи дома №5, с трассы Р1.

Причем, что примечательно, в «Безопасных дорогах Беларуси» не делают секрета из того, где именно размещены камеры, отслеживающие наличие ТО. На сайте организации опубликована карта с такими приборами, журналисты их насчитали четыре в пределах МКАД, еще камеры установлены в Ждановичах и в Копище («Новая Боровая»).

Вместе с тем указано, что кроме перечисленного оборудования в системе мониторинга транспортного потока используются данные, полученные со стационарных и мобильных датчиков контроля скорости и систем вычисления средней скорости, то есть фактически приборов, которые фиксируют автомобили с непройденным техосмотром, гораздо больше.