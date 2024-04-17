Прямое попадание в здание и много жертв: новые подробности обстрела Чернигова 5 17.04.2024, 12:12

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Количество убитых возросло до 11 человек, ранено 22.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли три ракетных удара по Чернигову.

Зафиксированы попадания по объектам гражданской и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако в своем Telegram.

«Сейчас там находятся все ответственные службы. Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших», — сказал он.

Кроме этого, Ломако во время телемарафона заявил, что взрывы прогремели около 9 часов утра. Враг ударил не по центральной части города, однако в густозаселенный микрорайон. Произошло прямое попадание в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры, в результате разрушены третий по шестой этажи и пристройка к нему. В частности, речь идет о перекрестке двух улиц, поэтому там также было много транспорта. Также повреждены здания, автомобили, городская инфраструктура.

Он отметил, что подтверждена информация о множестве погибших и раненых, однако цифра может увеличиться, ведь еще есть много неисследованных объектов. Также есть травмированные, некоторые люди уже обратились в больницу.

Александр Ломако отметил, что в районе отключили свет и газ для того, чтобы не было больших разрушений.

«Понятно, что в этом районе будут определенное время проблемы, но мы делаем все, чтобы это быстро устранить», — сказал он.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что сейчас известно об 11 погибших и 22 пострадавших. Клименко отметил, что есть информация о по меньшей мере трех без вести пропавших.

В ночь с 15 на 16 апреля российские военные атаковали мирные города Украины, однако противовоздушная оборона уничтожила все девять БПЛА типа Shahed. По словам командующего ВС Николая Олещука, это произошло в Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях.