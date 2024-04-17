«Голливудская дорожка выглядела неэстетично» 2 17.04.2024, 12:23

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иллюстративное фото onliner.by

Минчанку не устроила организация выпускного.

В день выпускного вечера женщина заметила многочисленные недостатки, а некоторые моменты были заменены без согласования. Сперва спор минчанка пыталась решить в досудебном порядке, но исполнитель отказался снижать стоимость своих услуг и компенсировать моральный ущерб. Тогда белоруска решила обратиться в суд, отмечает «Онлайнер».

Интересы истца в суде представляло общественное объединение защиты потребителей. Согласно материалам дела, в феврале прошлого года истица и ответчик заключили договор оказания услуг. По его условиям, мужчина должен был предоставить организационно-консультационные услуги по подготовке и проведению выпускного вечера согласно выбранному тарифу. За работу ответчику нужно было заплатить $3500 в эквиваленте.

Но в день выпускного белоруска заметила несколько серьезных недостатков. Так, ответчик не координировал мероприятие, а голливудская дорожка, по которой прошлись выпускники, выглядела неэстетично. Остались вопросы и по программе: из заявленных в программе 16 артистов выбрать можно было только девять. В течение вечера произошло несколько несогласованных замен: вместо обещанного шоу выступил саксофонист, заменили и ведущего мероприятия. А некоторых оговоренных моментов вовсе не было: выпускников не встретили с музыкой на ковровой дорожке, не провели флешмоб и так далее.

Сперва женщина пыталась договориться об уменьшении оплаты услуг и компенсации морального вреда в досудебном порядке. Но ответчика такой расклад не устроил — пришлось отстаивать интересы в суде. В исковых требованиях женщина просила уменьшить цену услуг и взыскать с ответчика 4546,98 рубля плюс неустойку в 1000 рублей за нарушение срока удовлетворения требований и столько же в качестве компенсации морального вреда. Также Общество защиты потребителей потребовало взыскать с ответчика расходы в размере 2284,92 рубля и штраф в размере 100% суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В ходе суда было установлено, что свои обязательства ответчик исполнил ненадлежащим образом. Поэтому требования о соразмерном уменьшении цены услуг, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворили. В итоге суд постановил взыскать с ответчика в пользу истицы 4359,31 рубля, неустойку в размере 700 рублей, компенсацию морального вреда в размере 300 рублей. В пользу общественного объединения мужчина должен заплатить 2284,92 рубля. Также ответчика обязали заплатить штраф в размере 4659,31 рубля и госпошлину — 493,22 рубля.

Однако с решением суда мужчина не согласился и подал апелляцию. Он просил взыскать в пользу истицы в счет уменьшения цены услуги 350 рублей, а все остальные выплаты отменить. Но после повторного рассмотрения решение оставили без изменений.