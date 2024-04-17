Путинистка Лолита: Алла Борисовна мне влепила 1 17.04.2024, 12:35

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Скандальная певица рассказала о совете Примадонны «быть умнее».

Предательница Украины Лолита Милявская, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, грандиозно «попала» из-за участия в «голой» вечеринке. Певицу на длительное время «отменили» в РФ.

Как выяснилось, история с голой вечеринкой дошла и до Аллы Пугачевой. В комментарии для СМИ Милявская призналась, как «влепила» ей Пугачева:

«Кстати, после голой вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги».

Также артистка высказала свое мнение о Пугачевой, которая публично осуждает агрессию Кремля, и заступилась за нее.

«Пугачева из серии вечности, как Джоконда, она не требует, чтобы ее любили. Просто есть и все. У меня единственный вопрос — если бы она вернулась и в продажу вышли бы билеты, то в течение какого времени их смели? Это и есть показатель любви людей! А то, что кто-то строчит доносы и следит, чем они заняты, на что живут — так это все большая зависть… Им ведь кажется, что украли-то у них», — сказала Лолита.