Григорий Костусев передал стихотворение из-за решетки 17.04.2024, 12:38

ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

Сегодня политзаключенному исполнилось 67 лет.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв уже три года в неволе. 17 апреля политзаключенному исполнилось 67 лет. Зять Костусёва Дмитрий Антончик рассказал «Радыё Свабода» о последних известиях от заключенного.

В недавнем письме из заключения Григорий Костусёв писал:

«Скоро будет три года с того дня космонавтики… Три года. За это время постарел на три года и все не могу привыкнуть до этой поры к своему виду, когда смотрю в зеркало. Не могу осознать, что случилось в плане здоровья».

Недавно Костусёва перевели в крытую тюрьму в Гродно. Несмотря на выявление онкологического заболевания, условия ему не облегчили, а ухудшили. Но 1 апреля родственникам политзаключенного стало известно, что ему сделали операцию – вывели катетер из мочевого пузыря. Это сняло опасность его разрыва, но осложнило пребывание в заключении.

После операции Костусёва отправили обратно в камеру. В последних письмах он писал, что ему делали анализ крови, и что показатели плохие: в два раза повышенный белок в крови. Также увеличены лимфоузлы, беспокоит варикоз на ногах.

«Но он не любит об этом много сообщать и думать, – рассказывает о Костусёве Дмитрий Антончик. – Зато продолжает писать стихи. Вот прислал стихотворение, посвященное своей родной деревне Техтин».

Оно начинается так:

Не забываю тых мясцін,

Што мне даюць натхненне, сілы,

Пад рэдкай назваю Цяхцін,

Ад нараджэння родны, мілы…

Стихотворение из 9 строф завершается тем, что журналисты назвали фактическим заветом на случай смерти в неволе:

…Пад шэры камень. Толькі той,

Што ўзяты з родных мне мясцінаў.

І невялікаю плітой,

Дзе бачна, хто каго пакінуў.

Техтин – деревня в Белыничском районе Могилевской области, где Костусёв родился.