«Пещерный человек» из РФ вышел против FPV-дрона с камнем 2 17.04.2024, 12:44

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Видеофакт.

Российские захватчики продолжают сражаться с украинскими беспилотниками любыми подручными средствами, вплоть до обычных камней.

Видео с одним из таких «пещерных людей» обнародовали в соцсетях операторы ударных БпАК 47-й отдельной механизированной бригады Магура.

Каміння проти безпілотника не дуже ефективна тактика, пояснює окупантам в свій спосіб рота ударних авіаційних комплексів 47-ої бригади😎👇 pic.twitter.com/l3CcQrY8yP — Сергій Нещадим (@nevedimka123) April 16, 2024

Оказавшись застигнутым украинским FPV-дроном на открытой местности, российский захватчик попытался сбить его камнем, однако так долго целился, что так и не успел запустить свой «снаряд».

Итог оказался вполне предсказуемым — оккупант отправился вслед за своими пособниками, пытавшимися отбиться от дронов ВСУ автоматами, палками, снежками и пластиковыми бутылками.