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«Пещерный человек» из РФ вышел против FPV-дрона с камнем

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  • 17.04.2024, 12:44
  • 2,398
«Пещерный человек» из РФ вышел против FPV-дрона с камнем

Видеофакт.

Российские захватчики продолжают сражаться с украинскими беспилотниками любыми подручными средствами, вплоть до обычных камней.

Видео с одним из таких «пещерных людей» обнародовали в соцсетях операторы ударных БпАК 47-й отдельной механизированной бригады Магура.

Оказавшись застигнутым украинским FPV-дроном на открытой местности, российский захватчик попытался сбить его камнем, однако так долго целился, что так и не успел запустить свой «снаряд».

Итог оказался вполне предсказуемым — оккупант отправился вслед за своими пособниками, пытавшимися отбиться от дронов ВСУ автоматами, палками, снежками и пластиковыми бутылками.

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