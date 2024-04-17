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В России закрыли небо над тремя крупными городами и ограничили работу «Шереметьево»

  • 17.04.2024, 12:51
  • 2,894
В России закрыли небо над тремя крупными городами и ограничили работу «Шереметьево»

Стала известна причина.

Утром 17 апреля в России закрыли воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами в связи с угрозой воздушной атаки. Кроме того, известно о введении ограничения на полеты в аэропорту Москвы «Шереметьево», в Подмосковье введен сигнал «Ковер», об этом пишет «112».

Тем временем в «Росавиации», заявили, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода с утра временно не осуществляют прием и отправку самолетов. Целью введения ограничений стало «обеспечение безопасности полетов», однако никаких деталей не сообщалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, задерживается рейс №SU 1003 в Шереметьево из Калининграда. Его вылет был запланирован на 12:55, расчетное время отправления — 13:55.

К тому же задерживается на прилет рейс №SU 1002. Его ждали в Калининграде в 11:55, однако он прибудет в 12:55. Обе перевозки осуществляет компания «Аэрофлот».

В свою очередь ряд российских СМИ сообщили, что причиной закрытия неба над воздушным пространством трех городов и введения ограничений в аэропорту «Шереметьево»: стали риски атаки БПЛА При этом лояльные к Кремлю ТАСС и РИА «Новости» утверждают, что работа аэропорта якобы продолжается в штатном режиме.

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