Российские ДРГ не доживают до ночи, если входят в Работино 17.04.2024, 13:00

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В ВСУ раскрыли подробности.

Российские оккупационные диверсионно-разведывательные группы не доживают до наступления ночи, если входят в Работино в Запорожской области. Об этом начальник службы связей с общественностью 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых сообщил в рамках информационного марафона.

Он сказал, что в зоне ответственности его бригады количество штурмовых действий оккупантов остается на высоком уровне. Также на высоком уровне сохраняется интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов. Еще несколько увеличилось применение врагом беспилотников различных типов.

«Враг не оставляет попыток захватить Работино. Их ДРГ-группы пытаются проникать в сам поселок или точнее руины, которые от него остались, и закрепиться. Но, пока такая тактика ни к чему не приводит. Даже если некоторые группы заходят в сам поселок, то еще до наступления темного времени суток военнослужащие 118-й ОМБр и смежных подразделений вручают таким оккупантам билетики на концерт Кобзона», - отметил Пелих.

Он уточнил, что на местности возле Работино невозможно закрепиться, и если враг заходит в поселок, то продержаться может не долго. ДРГ группы не доживают до следующего темного времени суток.

«По состоянию на сегодняшний день полностью Работино находится на 100% под контролем Сил обороны Украины», - подчеркнул Пелых.