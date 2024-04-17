Стало известно, кто и с какой целью выбросил все вещи из квартиры многоэтажки в Минске 17.04.2024, 13:13

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Разбито несколько машин.

Сегодня телеграм-канал «Хартия-97%» сообщил о том, что из одной из минских квартиры на улицу выбросили все вещи.

Позже телеграм-канал «Милиция Минска» написал, что «17 апреля поступило несколько звонков от жильцов домов, расположенных рядом с многоэтажкой по проспекту Победителей в Минске, по поводу того, что во дворе кто-то разбил несколько машин и разбросал вещи (от мебели до книг).

Установлено, что личные вещи из своей квартиры разбросал 45-летний минчанин. Причину своего поступка мужчина пояснить не смог».