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Стало известно, кто и с какой целью выбросил все вещи из квартиры многоэтажки в Минске

  • 17.04.2024, 13:13
  • 1,298
Стало известно, кто и с какой целью выбросил все вещи из квартиры многоэтажки в Минске

Разбито несколько машин.

Сегодня телеграм-канал «Хартия-97%» сообщил о том, что из одной из минских квартиры на улицу выбросили все вещи.

Позже телеграм-канал «Милиция Минска» написал, что «17 апреля поступило несколько звонков от жильцов домов, расположенных рядом с многоэтажкой по проспекту Победителей в Минске, по поводу того, что во дворе кто-то разбил несколько машин и разбросал вещи (от мебели до книг).

Установлено, что личные вещи из своей квартиры разбросал 45-летний минчанин. Причину своего поступка мужчина пояснить не смог».

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