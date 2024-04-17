Столтенберг назначил заседание Совета Украина-НАТО 2 17.04.2024, 17:01

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

(обновлено) На нем будет Зеленский.

В эту пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

«Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание в пятницу (19 апреля, - ред.). Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины», - рассказал генеральный секретарь.

Столтенберг отметил, что ожидает поднятия вопроса:

противовоздушной обороны;

артиллерийских снарядов.