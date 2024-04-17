В США представили робота, который понимает человеческую речь и умеет учиться 4 17.04.2024, 18:17

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Компания Mentee Robotics представила робота Menteebot, использующего искусственный интеллект, алгоритмы обработки природного языка и передовые методы обучения, что позволяет ему выполнять различные задачи, понимая разговор людей. Об этом компания сообщила на своем YouTube канале.

Menteebot может двигаться, даже поворачиваться и регулировать шаги при поднятии больших предметов. Отличительной особенностью Menteebot являются его алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие ему выполнять задачи, не ограниченные лишь определенным набором команд. Робот может учиться делать это через цифровую версию задания.

Menteebot имеет две руки и две ноги и может делать много действий, как и люди. В видео показано, как он дает посуду человеку. Его точность и подвижность позволяют ему выполнять даже деликатные задачи.

Menteebot будет доступен в двух вариантах: жилом и коммерческом. Жилой бот будет делать домашние обязанности, а коммерческий – заниматься ручным трудом. Независимо от этого, пользователям следует быть дружелюбными и осторожными с этим роботом, не командовать и позволять ему отдыхать. Однако нужно следить, чтобы он не выполнял действий, которые ему запрещены.