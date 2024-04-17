Во время реставрации древней церкви в Полоцке нашли сенсационное граффити 1 17.04.2024, 20:31

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Фотофакт.

В апреле во время реставрационных работ в Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке нашли новые граффити. Одно из них содержит сенсационную надпись, сообщает Институт истории НАНБ.

Доцент БГПУ имени Максима Танка Инна Калечиц расшифровывает надпись следующим образом:

«+Проставился (умер) Авдаким месяца марта в первый день, попин Святого Спаса. Помяни, Господи, в жизни вечной. Мастер греческой стороны».

Мастера и священника Авдакима, о котором идет речь на граффити и который жил во времена Евфросинии Полоцкой, «можно поставить в один ряд с известными именами зодчего Иоанна и мастера Лазаря Богши», считают эксперты Академии наук.

Граффити нашли на северных дверях храма, когда расчистили фрагмент стены. Поминальная запись сделана в пять строк размерами 17х6,5 см, передает «Наша Нiва».

Как объясняют ученые, храм является настоящей «библиотекой» надписей-граффити – их число достигло четырех тысяч. Они датируются периодом с XII по XIX век.

Реставрация Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке внесена в госпрограмму «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы. Только в 2023 году на нее потратили более 1,6 млн рублей. Работы должны закончиться в текущем году.

Спасо-Преображенская церковь построена в XII веке, храм расписан уникальными фресками, которые на 90 процентов сохранились.