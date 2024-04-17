Цены на пшеницу в США резко упали 2 17.04.2024, 21:06

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Рынок заполонило дешевое зерно из Европы.

Американские фермеры, выращивающие пшеницу, оказались в затруднительном положении. Цены на пшеницу в США резко упали из-за перенасыщения глобального рыка дешевым зерном из Черного моря и Европы, а обильные урожаи кукурузы по всему миру влияют на весь рынок товарного зерна, пишет Reuters.

«Прибыль становится недостижимой для американских фермеров, и многие из них не надеются выйти на уровень безубыточности в 2024 году, поскольку мощные глобальные поставки удерживают цены на самом низком уровне почти за четыре года», – отмечает агентство.

Международный совет по зерну, расположенный в Лондоне, прогнозирует рекордный мировой урожай в маркетинговом сезоне 2024-2025 годов, что усугубляет опасения по поводу глобального перенасыщения.

Министерство сельского хозяйства США уже заявило, что 55% урожая находится в хорошем или отличном состоянии, что является самым высоким показателем в настоящее время с 2020 года. Прогноз импорта пшеницы в текущем маркетинговом году министерство оценивает в 18 млн бушелей, что является самым высоким показателем за десятилетия.

В то же время аграрное ведомство ожидает, что доходы фермерских хозяйств США в 2024 году упадут почти на $40 млрд по сравнению с годом ранее.

Хотя цены на пшеницу упали, фермеры заявили, что расходы на сельскохозяйственное оборудование, ремонт и рабочую силу резко возросли, в результате чего после уборки у них осталось мало денег. По словам фермеров, полисы страхования урожая позволят им возместить только часть финансовых потерь.

С начала 2024 года протесты фермеров прошли почти по всей Европе. Среди причин протестующие указывали на сокращение государственной поддержки и субсидий на горючее, высокие производственные затраты, ввоз дешевой импортной продукции и т.д.