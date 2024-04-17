Как белорусы будут отдыхать в мае 17.04.2024, 21:21

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Если удастся взять отгул на день, то на работу можно будет не ходить почти неделю.

Майские праздники традиционно ассоциируются у белорусов с длинными выходными. Попытались разобраться, как будем отдыхать в 2024-м.

День труда (1 мая) выпадает на среду, а День Победы (9 мая) – на четверг.

Вопреки ожиданиям, никаких дополнительных переносов в связи с этими датами не предвидится. Да, даже в пятницу 10 мая выходим на работу, пишет «Точка».

Так что, несколько дней подряд не отдохнем?

Есть и хорошие новости: большие выходные в мае белорусов все же ждут. Просто позже: с 11 по 14 мая.

Во вторник, 14-го, в 2024 году отмечают Радуницу. А рабочий день с понедельника перенесут на субботу, 18-го.

Чтобы было проще планировать дни труда и отдыха, мы подготовили для вас графическую памятку.

Следующим огромным перерывом белорусы смогут насладиться только в ноябре: там пятница, 8 ноября, переносится на субботу, 16-го.

Кстати, если 10 мая взять отгул, то можно без проблем устроить себе шестидневные весенние каникулы. Существуют и другие варианты.