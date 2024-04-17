Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине 2 17.04.2024, 21:26

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По словам премьера Нидерландов, деньги у ЕС есть.

В Евросоюзе могут выкупить системы Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает The Guardian.

По его словам, в ЕС знают, что многие страны имеют запасы систем Patriot.

«Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно», - сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

По словам Рютте, речь идет о странах, которые напрямую не хотят передавать их Украине. На днях Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Однако Рютте не уточнил о каком количестве идет речь.