закрыть
17 апреля 2024, среда, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине

2
  • 17.04.2024, 21:26
  • 1,874
Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине

По словам премьера Нидерландов, деньги у ЕС есть.

В Евросоюзе могут выкупить системы Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает The Guardian.

По его словам, в ЕС знают, что многие страны имеют запасы систем Patriot.

«Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно», - сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

По словам Рютте, речь идет о странах, которые напрямую не хотят передавать их Украине. На днях Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Однако Рютте не уточнил о каком количестве идет речь.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич