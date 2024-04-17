ГУМ изменился почти до неузнаваемости 1 17.04.2024, 21:54

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Но пока еще не весь.

В ГУМе завершились работы по обновлению первого этажа. Здесь стало еще свободнее и светлее, при этом все исторические элементы здания сохранились.

Теперь на первом этаже ГУМа расположились секции косметики, галантереи и ювелирных изделий, а также гастроном и небольшая кофейня, пишет smartpress.by.

Как отметили в ГУМе, сейчас покупатели могут самостоятельно ознакомиться со свойствами и составом представленной продукции.

Также в ГУМе заработал второй лифт, размещена большая камера хранения возле главного входа, открылись обновлённые ювелирная, часовая и граверная мастерские, появился дополнительный санузел, к услугам посетителей – швейная мастерская, пункт обмена валюты, уютная кофейня и многое другое.

В планах руководства в ближайшие два года полностью модернизировать второй и третий этажи, а также столовую универмага.

Здание универмага является памятником архитектуры и градостроительства ХХ века. Авторы проекта Роман Гегарт и Лев Мелеги вдохновились итальянскими шедеврами архитектуры — базиликой Палладио в Виченце и библиотекой Сансовино на венецианской Пьяцетте.

В известном всем белорусам здании ГУМ принял посетителей в ноябре 1951 года, а его история отсчитывается с 1934.

ГУМ первым магазином в Беларуси, где внедрили самообслуживание (еще в 70-х годах) и стали активно использовать рекламу.