«Сапфировая башня»: уникальное растение зацвело впервые за 20 лет 1 17.04.2024, 22:18

Оно отличается необычными сапфировыми цветами.

Ученые из Ботанических садов Бирмингема в Великобритании заявили о цветении редкого растения – Пуйи альпийской, которую также называют Сапфировой башней, сообщает IFLScience.

Цветок растет в Андах, между его цветениями могут пройти десятки лет. Растение принадлежит к семейству бромелиевых, дальнему родственнику ананаса. Оно встречается на высоте около 2200 метров, его опыляют колибри.

Но поскольку в ботанических садах колибри не водятся, ботаники используют кисти, чтобы воспроизвести их влияние. Цветет пуйя действительно впечатляюще. Между темно-зелеными листьями и колючками располагаются цветы металлического бирюзового цвета с ярко-оранжевыми пыльниками.

«Каждый цветок живет всего несколько дней, что дает нам ограниченное время, чтобы протянуть природе руку помощи. Из-за отсутствия естественных опылителей мы попытаемся вместо этого опылить вручную», — заявил ученый из Ботанических садов Бирмингема Альберто Тринко.

По словам исследователей, растение находится в коллекции сада больше 20 лет. Считается, что его цветение продлится от 10 дней до двух недель.

К сожалению, это растение известно как монокарпическое, что означает, что после цветения оно погибнет. Но ученые надеются на то, что опыление цветков с помощью кисти позволит им собрать семена.