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В Новой Боровой жители жалуются на воду

  • 18.04.2024, 4:42
В Новой Боровой жители жалуются на воду

В МЖКХ создали оперативный штаб.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства создало оперативный штаб по ситуации с качеством воды в микрорайоне Новая Боровая.

Как пишет БелТА, штаб создан с участием государственных органов и специализированных организаций.

Причиной послужили жалобы жителей микрорайона на качество воды.

Речь идет о домах в районе улиц Пилотная — Камова — Эрхарт — Авиационная — Яковлева — Микояна — Небесная — Миля — Райт.

В МЖКХ заявили, что «в настоящее время подаваемая питьевая вода пригодна для питья и употребления в пищу населением».

В свою очередь в УП «Минскводоканал» заявили, что сети хозяйственно-питьевого водопровода в указанном квартале находятся на балансе и обслуживаются ООО «Астокомфорт».

«В границах балансовой принадлежности на сетях Минскводоканала качество воды соответствует требуемым нормам. Периодичность контроля качества увеличена, мониторинг будет продолжен», - отметили в орагнизации.

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