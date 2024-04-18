В Новой Боровой жители жалуются на воду
- 18.04.2024, 4:42
В МЖКХ создали оперативный штаб.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства создало оперативный штаб по ситуации с качеством воды в микрорайоне Новая Боровая.
Как пишет БелТА, штаб создан с участием государственных органов и специализированных организаций.
Причиной послужили жалобы жителей микрорайона на качество воды.
Речь идет о домах в районе улиц Пилотная — Камова — Эрхарт — Авиационная — Яковлева — Микояна — Небесная — Миля — Райт.
В МЖКХ заявили, что «в настоящее время подаваемая питьевая вода пригодна для питья и употребления в пищу населением».
В свою очередь в УП «Минскводоканал» заявили, что сети хозяйственно-питьевого водопровода в указанном квартале находятся на балансе и обслуживаются ООО «Астокомфорт».
«В границах балансовой принадлежности на сетях Минскводоканала качество воды соответствует требуемым нормам. Периодичность контроля качества увеличена, мониторинг будет продолжен», - отметили в орагнизации.