«В России начинают нервничать» 18.04.2024, 8:13

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Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК.

Спецоперации Российского добровольческого корпуса в России будут продолжаться. Также ГУР планирует новые атаки беспилотников по территории РФ. Об этом начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил The Washington Post.

«Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, командно-диспетчерские пункты», - пояснил глава ГУР.

По его словам, главная цель таких действий - показать, что российский диктатор Путин не может защитить свое население от «проникновения войны на территорию России».

«Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь ее... Но люди начинают нервничать, когда (атакуют - ред.) какой-то объект возле их дома», - отметил Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что бомбы, которые нанесли большую часть разрушений в Белгороде были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским дронам, а не самими дронами. Однако травмирующий эффект на население был таким же.

«На самом деле вред, нанесенный этими (зенитными - ред.) ракетами, намного больше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник», - рассказал он.

На вопрос о том, будут ли продолжаться украинские атаки внутри России, Буданов ответил, что они продолжатся.