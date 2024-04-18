В центре Витебска горел гриль-бар, расположенный в историческом здании 2 18.04.2024, 9:21

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Местные жители называют его домом Пархаля.

В центре Витебска 17 апреля загорелся гриль-бар «Ребро». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Заведение находится по улице Советской в историческом здании, построенном в XIX веке, которое местные жители называют домом Пархаля.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Выяснилось, что в баре загорелся электродвигатель вытяжной вентиляции снаружи здания.

Посетителей эвакуировать не пришлось, никто не пострадал.

Добавим, что этот бар уже не в первый раз переживает пожар. Так, в 2020-м он загорелся в разгар дня во время «Славянского базара в Витебске». Тогда была повреждена вытяжка, подвесной потолок и кровля пристройки.