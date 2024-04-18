Когда ответит Небензя? 5 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

18.04.2024, 9:27

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Французы сотворили такое…

Новое преступление совершила НАТОская военщина. Суд во Франции арестовал виллу «Сюзанна» Людмилы, бывшей жены Путина – главного аскета современности.

Это преступление имело место еще в декабре после жалобы международной антикоррупционной организации, которая попросила выяснить происхождение средств на покупку шикарной виллы во французском Биаррице.

На фото в газете вилла бывшей жены Путина с неприличной надписью на заборе против самого Путина.

Как это понимать, французы? Почему вы забыли братство в борьбе с нацизмом? Эскадрилью «Нормандия-Неман». Что это за паскудный «выброс» или «вброс», говоря языком Захаровой? Кстати, протестное заявление МИДа будет? Или выступление Небензи? Созыв Совета безопасности ООН?

За что вы нам мстите, французы? Не можете забыть победу над Наполеоном? Березину?

Все прогрессивные российские массы глядят на вас «и с ненавистью, и с любовью», как писал великий поэт. Похоже, что сегодня баланс сместился в сторону любви.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»