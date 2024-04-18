В Бобруйске умерла многодетная мать, которую судили за фото с флагом 2 18.04.2024, 10:54

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Ирина Сурыгина

Женщине было 39 лет.

В Бобруйске от сердечного приступа умерла активистка, мать троих детей Ирина Сурыгина, сообщили ее друзья. Женщине было 39 лет. Похороны состоятся 18 апреля в 15 часов, сообщает «Белсат».

«Была с младшим сыном дома, сказала, что немножко полежит, потому что плохо себя чувствовала. И вот так – говорят, не выдержало сердце», – рассказал друг семьи.

Известно, что Ирина Сурыгина страдала гипертонической болезнью.

Прощание с умершей состоится 18 апреля в 15 часов по адресу: ул.Пушкина, 110, Бобруйск. Потом похороны на кладбище «Ламы».

У Ирины остались трое детей. Старшая дочь уже взрослая, ей около 20 лет – она сейчас занимается организацией похорон. Пока неизвестно, кто будет оформлять опеку над младшими детьми. У Ирины также осталась сильно больная мать, которая почти не ходит.

СМИ рассказывали про Ирину Сурыгину в 2021 году – женщину задерживали и судили за фотографию с бело-красно-белым флагом. Суд тогда назначил ей неподъемный штраф в размере почти 2000 долларов, а кроме того, семье дали статус социально опасной. Милиционеры угрожали детям бобруйчанки, что посадят ее в тюрьму, а их заберут в приют.

После тех событий Ирина не уехала за границу, оставалась в Бобруйске, так как нужно было заботиться о больной матери.

«Ирина была очень хорошим человеком и останется навсегда в памяти», – сказал друг семьи, попросивший рассказать о смерти женщины.