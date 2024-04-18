В Гомеле к мужчине пришли «покупатели» дома и арестовали имущество 3 18.04.2024, 11:05

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Это как?

Житель Гомеля выставил на продажу коттедж, к нему пришли потенциальные «покупатели» и арестовали часть имущества. Как такое может случиться, рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

По информации ведомства, мужчина в прошлом году занял у физлица больше 6 тыс. рублей. При этом долг не возвращал, потому что нет денег, передали слова гомельчанина в главном управлении юстиции.

Чтобы убедиться в этом, то есть проверить «имущественное положение» мужчины, судебным исполнителям нужно было осмотреть его дом. Как рассказали в ведомстве, при «многочисленных визитах» в коттедже никого не было. Однако в одном из рейдов сотрудник отдела принудительного исполнения заметил растяжку на фасаде здания, которая сообщала, что коттедж продается.

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Так у судебных исполнителей «родилась идея сценария «подставного покупателя». Гомельчанин клюнул на уловку, «во всех красках расписал достоинства недвижимости», выслав при этом потенциальным «покупателям» фотографии дома. Так судебные исполнители смогли дистанционно оценить «имущественное положение» мужчины, а также подготовить акты ареста собственности.

Что и сделали, как отметили в главном управлении юстиции, при встрече с гомельчанином в том самом коттедже. Известно, что часть арестованного имущества отправили на продажу, вырученные с этого средства пойдут на погашение задолженности мужчины, добавили судебные исполнители.