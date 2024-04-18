Два изгоя 1 Артем Синицын

18.04.2024, 11:21

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Как и почему Лукашенко и Асад стали «братьями».

Поздравляя Башара Асада с Днем независимости, правитель Беларуси пообещал продолжать «поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета».

«Да ладно, где Минск, а где Дамаск», — возразит кто-то. И в чем-то будет прав. Но не стоит торопиться.

У Беларуси и Сирии на самом деле намного больше общего, чем может показаться среднестатистическому обывателю. Точнее, у правителей обеих стран. Коротко перечислим главные точки соприкосновения.

И Лукашенко, и Асад фанатично держатся за власть. Для Сирии это закончилось полномасштабной гражданской войной в 2011-м. В Беларуси четвертый год длится жестокая реакция на беспрецедентные протесты 2020-го.

Обе страны в результате этих событий покинули сотни тысяч граждан. Оба правителя окончательно превратились в изгоев для цивилизованного мира.

И Асад, и Лукашенко удержались у власти, благодаря прямому вмешательству Москвы. Начав военную операцию по приглашению сирийского правителя, Путин фактически спас Асада от полного разгрома.

Четыре года назад, в разгар протестов, московский союзник только пообещал Лукашенко силовую поддержку, но и этого было достаточно, чтобы тот смог переломить ситуацию и начать классическую контрреволюцию со всеми вытекающими последствиями.

Цена такой поддержки может оказаться непосильной и для Беларуси, и для Сирии. И дело не в том, что сейчас обе страны послушно голосуют в ООН за резолюции Москвы и против инициатив ее недругов.

В конце 2021-го российские войска зашли на нашу территорию, для того чтобы вторгнуться в Украину. Вряд ли такое прошло бы так легко, если бы Минску не нужно было расплачиваться за подставленное плечо годом ранее.

И тем из белорусов, кто все еще наивно разделяет слова о братской дружбе с Россией, стоит поинтересоваться тем, как она «спасала Сирию».

Например, узнать подробнее о судьбе сирийского Алеппо, разбомбленного до фундамента российской авиацией.

Естественно, в рамках «оказания помощи братскому сирийскому народу».

Артем Синицын, «Салiдарнасць»