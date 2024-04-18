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Президент Польши встретился с Дональдом Трампом

  • 18.04.2024, 12:10
Президент Польши встретился с Дональдом Трампом

Они говорили об Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп во время неформальной встречи с президентом Польши Анджеем Дудой 17 апреля обсуждали войну в Украине. Об этом сообщили в предвыборном штабе Трампа, пишет Politico.

Ужин продолжительностью два с половиной часа проходил в квартире Трампа в Trump Tower в Нью-Йорке.

В сообщении не указываются подробности разговора об Украине. Также Трамп и Дуда говорили о войне Израиля против ХАМАС.

Кроме того, Дуда, по данным Politico, рассказал об инициативе увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП для стран НАТО.

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