Президент Польши встретился с Дональдом Трампом 18.04.2024, 12:10

Они говорили об Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп во время неформальной встречи с президентом Польши Анджеем Дудой 17 апреля обсуждали войну в Украине. Об этом сообщили в предвыборном штабе Трампа, пишет Politico.

Ужин продолжительностью два с половиной часа проходил в квартире Трампа в Trump Tower в Нью-Йорке.

В сообщении не указываются подробности разговора об Украине. Также Трамп и Дуда говорили о войне Израиля против ХАМАС.

Кроме того, Дуда, по данным Politico, рассказал об инициативе увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП для стран НАТО.