Украинский катер показал, что происходит на границе с Беларусью 18.04.2024, 12:19

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Диверсанты могут переправиться через реку?

Украинские пограничники постоянно патрулируют речной участок границы с Беларусью и близлежащие территории. Для этого используют катеры.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Целью таких действий является недопущение на этих направлениях возможного пересечения границы со стороны Беларуси или нарушения пограничного режима. Для патрулирования используются катеры», - говорится в сообщении.

🫡Прикордонники патрулюють річкову ділянку кордону з білоруссю та прилеглі території



Крім того, цілодобовий нагляд здійснюють і камери віддаленого відеоспостереження. У разі будь-яких змін на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд або ж додаткові сили та засоби. pic.twitter.com/Okm5uhkADs — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 18, 2024

Кроме того, круглосуточное наблюдение осуществляют и камеры удаленного видеонаблюдения.

«В случае обнаружения каких-либо изменений оператор информирует об этом и на определенное направление выбывает пограничный наряд, или же дополнительные силы и средства», - отмечают пограничники.