Житель Бобруйского района пошел на милиционеров с косой 18.04.2024, 12:24

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Мужчине прострелили ногу.

Жителю деревни Малые Бортники под Бобруйском при задержании прострелили ногу. Милиция заявляет, что он «шел на сотрудников с косой и был настроен агрессивно».

Вечером 17 апреля в милиции поступило сообщение о краже денег у 35-летней жительницы деревни. Сотрудники МВД прибыли по указанному адресу. Дверь им никто не открыл, но затем из дома выбежал мужчина с косой.

«Внезапно из дома выбежал 59-летний мужчина с косой. Агрессивно настроенный местный житель отказывался выполнять законные требования сотрудников, выкрикивая угрозы в их адрес и не реагируя на неоднократные предупреждения. Когда он направился к одному из милиционеров, представляя реальную угрозу его жизни и здоровью, участковый произвел предупредительный выстрел в воздух. Мужчина не остановился. После чего сотрудник выстрелил в ногу нападавшего», — рассказал замначальника отдела УОПП УВД Могилевского облисполкома Вячеслав Воронцов.

Раненого мужчину задержали и доставили в больницу. Его действиям будет дана правовая оценка.