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Капец подкрался незаметно

  • Михаил Гончар
  • 18.04.2024, 12:28
  • 2,196
Капец подкрался незаметно

«Аналоговнетная» РЛС не заметила маленького украинского дрона.

Из пафосных сообщений росагитпропа: «2 декабря 2020. Заступившая в прошлом году на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» подтвердила свое умение выявлять за тысячи километров от российской границы истребители стран НАТО, которые были созданы с применением технологий снижения радиолокационной заметности («стелс»)»...

«За прошедший период времени средствами РЛС «Контейнер» были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО»...

«21 июля 2021. В настоящее время ведется работа, в результате которой загоризонтная РЛС будет способна обнаруживать старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет противника».

...а маленького, без технологии стелс, дозвукового украинского дрона «анаговнетная» РЛС на своем горизонте так и не увидела.

Капец подкрался незаметно.

Михаил Гончар, «Главком»

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