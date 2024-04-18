Британская разведка показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота 18.04.2024, 12:46

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Замечен ракетный фрегат «Адмирал Григорович».

Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск.

С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 1 апреля ракетный фрегат «Адмирал Григорович» провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту Новороссийск.

По данным британской разведки, современные российские военные корабли, такие как фрегат «Адмирал Григорович», имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе.

«Поскольку ЧФ почти наверняка останется рядом с Новороссийском, как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок», - отмечают в Минобороны Британии.

Фрегат «Адмирал Григорович» спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, использующие ракеты «Калибр» и «Оникс» для ударов по украинским городам.

Потери флота РФ

Ранее британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь российских кораблей в Черном море сменили командующего Черноморским флотом и главкома ВМФ РФ.

В настоящее время военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.

По данным британской разведки, методы маскировки российских военных кораблей в Черном море вряд ли принесут результаты и снизят потери флота.