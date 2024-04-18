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Дядю Байдена могли съесть каннибалы

  • 18.04.2024, 12:58
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Дядю Байдена могли съесть каннибалы

Об этом рассказал сам президент США.

Президент США Джо Байден предположил, что тело его дяди могли съесть каннибалы во времена Второй мировой войны. Об этом президент рассказал на мероприятии в Питтсбурге, трансляцию речи Байдена в YouTube вел Белый дом.

В Питтсбург Байден приехал после визита на военный мемориал Скрэнтона, который возвели в память о без вести пропавших в годы Второй мировой американских солдат. На мемориале указано имя дяди Байдена — Эмброуза Финнегана.

«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Он вызвался добровольцем. Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов», — заявил президент США.

Тело Эмброуза Финнегана не нашли, добавил Байден.

Имя Эмброуза Финнегана упоминается в отчете службы оборонных финансов агентства Министерства обороны США. В документе указано, что Финнеган в мае 1944 года вылетел на курьерском рейсе в Новую Гвинею, самолет потерпел крушение у побережья.

В результате крушения погибли трое из четырех находившихся на борту, один член экипажа выжил и был спасен. Однако на следующий день на месте не обнаружили ни пропавшего самолета, ни тел погибших.

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