Премьер-министр Латвии: ЕС готов ввести больше санкций против режима Лукашенко 4 18.04.2024, 13:19

Беларусь активно используется РФ для обхода ограничительных мер.

Лидеры ЕС готовы ужесточить санкции против Беларуси в связи с обходом действующих ограничений, введенных ЕС против российских союзников диктатора Путина и торговли товарами для военной машины РФ.

Как пишет The Guardian, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Мы также готовы усилить санкции не только против России, но и против Беларуси, потому что Беларусь используется Россией, чтобы не выполнять санкции», – сказала она по прибытии на саммит лидеров ЕС.

Она также добавила, что также прошло обсуждение, как средства от замороженных российских активов должны быть использованы в пользу Украины.

«С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину в поисках вариантов противовоздушной обороны в дополнение к тому, что было сделано», – заявила Силиня.