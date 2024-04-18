В Госдуме набросились на любимого философа Путина 4 18.04.2024, 13:23

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Депутат от КПРФ обратился в генпрокуратуру.

В России потребовали проверить на предмет «реабилитации нацизма» писателя Ивана Ильина, который является одним из любимейших философов российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщают российские СМИ, с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков, обратившись в генпрокуратуру.

Поводом для этого стало создание в Российском государственном гуманитарном университет Высшей политической школы им. Ильина, которого он назвал «бесспорным пособником фашизма».

По словам Исакова, взгляды писателя, которого Путин цитировал во время своих публичных выступлений, подпадают под статьи УК РФ о реабилитации нацизма, поскольку тот «открыто приветствовал приход Гитлера».

Более того, возглавил ВПШ Ильина другой любимый философ главы кремлевского режима и идеолог российского фашизма Александр Дугин.

«За нами правда, за нами — Россия! Я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух, его судьба — моя судьба, его страдания — мое горе, а его расцвет — моя радость», — цитировал Ильина Путин в сентябре 2022 года во время своей речи по случаю незаконной аннексии украинских территорий.